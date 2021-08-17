Талибы обязуются не атаковать иностранные силы в Афганистане

ЛОНДОН, 17 августа. /ТАСС/. Талибы не нападают и обязуются не нападать на иностранные силы в Афганистане, вывод которых из страны завершается. Об этом во вторник в интервью телеканалу Sky News заявил официальный представитель катарского политического офиса радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Мохаммад Сохаил Шахин.

"Они [власти США] должны были вывести свои войска из Афганистана и уже нарушили сроки, прописанные в соглашении, которое было заключено в Дохе. Потом было объявлено, что они выведут все свои силы к 11 сентября, так что они должны сделать это в указанный срок, но мы обязуемся не нападать на них. И мы этого не делали", - сказал Шахин.