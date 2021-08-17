Индия полностью эвакуировала персонал своего посольства из Афганистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Индия эвакуировала сотрудников своего посольства из Афганистана, визы афганским гражданам теперь будут оформляться через электронную систему. Об этом говорится в пресс-релизе индийского внешнеполитического ведомства, опубликованном во вторник на его официальном сайте .

"Учитывая сложившуюся ситуацию в Кабуле, было решено, что персонал нашего посольства будет немедленно переправлен в Индию. Это было завершено в два этапа, и сегодня днем посол и весь другой индийский персонал прибыли в Нью-Дели", - говорится в сообщении.

"Что касается афганских граждан, то оказание наших визовых услуг будет продолжено через систему электронной экстренной визы, которая была расширена для граждан Афганистана. Доступ к ней можно получить через наш портал электронных виз <…> Мы уже получили запросы от лидеров афганских сикхов и индусов и поддерживаем с ними контакт", - указали в МИД Индии.

Ведомство также обратилось ко всем индийцам, остающимся в Афганистане, с просьбой немедленно предоставить информацию о себе. "Нашей первоочередной задачей является получение точной информации обо всех гражданах Индии, находящихся в настоящее время в Афганистане", - отмечено в пресс-релизе.