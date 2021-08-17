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Смена власти в Афганистане

МИД ФРГ: Евросоюз будет следить за действиями талибов и судить по их поступкам

Берлин выступает за единую реакцию стран - членов ЕС на произошедшее в Афганистане

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Европейский союз должен выработать единую реакцию на захват власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, будет следить за действиями новых властей. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине.

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"Мы будем выступать за единую реакцию стран - членов ЕС на произошедшее в Афганистане, - сказал он. - Будем тщательно следить за развитием событий, будем следить за теми, кто сейчас там власти, и судить по их поступкам".

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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ГерманияСмена власти в Афганистане
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