МИД ФРГ: Евросоюз будет следить за действиями талибов и судить по их поступкам

БЕРЛИН, 17 августа. /ТАСС/. Европейский союз должен выработать единую реакцию на захват власти радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане, будет следить за действиями новых властей. Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции в Берлине.

"Мы будем выступать за единую реакцию стран - членов ЕС на произошедшее в Афганистане, - сказал он. - Будем тщательно следить за развитием событий, будем следить за теми, кто сейчас там власти, и судить по их поступкам".

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Многие страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.