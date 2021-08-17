Посол РФ: в Кабуле вторые сутки подряд царит "звенящая тишина"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Кабуле констатируют, что в афганской столице уже второй день спокойная обстановка и не слышно выстрелов.

"В городе вторые сутки подряд стоит звенящая тишина, ни одного выстрела. Это после того, как талибы, войдя туда, объявили в первую ночь комендантский час", - сказал во вторник посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала "Россия-24".

По словам посла, представитель талибов, встреча с которым прошла ранее во вторник в российском посольстве в Кабуле, "приехал на встречу без охраны на одной машине". "Мы думали, что там будут бойцы, но, нет, никого не было. И он подтвердил, что в городе все спокойно, мародеров нет, преступности нет", - добавил дипломат.

Отвечая на вопрос о том, передвигаются ли российские дипломаты по Кабулу и насколько это безопасно, Жирнов отметил: "Пока у нас нет острой служебной необходимости в выездах в город. Просто это не нужно".

По его словам, талибы стремятся всеми способами избежать провокаций, поскольку чувствуют ответственность за положение дел в городе. В настоящий момент талибы в столице Афганистана ведут себя "ответственно и цивилизованно", а также "перестраховываются во всем". "Они должны сами себе гарантировать, что никаких не будет провокаций, что не дай бог, никто не выстрелит. Потому что у населения оружие есть практически у всех, даже у подростков. Они, видимо, опасаются того, что, если что-то произойдет не по их вине, тень ляжет на них, потому что они теперь хозяева. Они это не скрывают", - отметил посол.

По его словам, до смены власти в Кабуле довольно часто звучали прогнозы о том, что талибы "погрузят город в хаос и кровопролитие". "Все произошло с точностью до наоборот", - сказал дипломат. Он добавил, что местное население отнеслось к приходу талибов "абсолютно спокойно", а значительная часть социально незащищенных восприняло смену власти с надеждой.