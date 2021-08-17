Представитель "Талибана" начал пресс-конференцию в Кабуле с молитвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Официальный представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид начал свою первую пресс-конференцию в Кабуле с мусульманской молитвы. Выступая перед журналистами во вторник, он процитировал выдержки из Корана.

Муджахид также поздравил всех афганцев "с окончанием американской оккупации их земель". Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

После вывода основной части западного воинского контингента из Афганистана движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.