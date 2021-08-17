ООН находится в контакте с талибами по вопросу гуманитарного доступа в Афганистане

ООН, 17 августа. /ТАСС/. ООН поддерживает контакт с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам гуманитарного доступа в Афганистане. Об этом во вторник заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы на местах сконцентрированы на гуманитарной ситуации, обеспечивая гуманитарный доступ, мы контактируем с "Талибаном" по этому вопросу", - сказал он.

Гуманитарные потребности Афганистана должны быть удовлетворены, заявил представитель генсека.