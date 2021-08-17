{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

ООН находится в контакте с талибами по вопросу гуманитарного доступа в Афганистане

ООН, 17 августа. /ТАСС/. ООН поддерживает контакт с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) по вопросам гуманитарного доступа в Афганистане. Об этом во вторник заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы на местах сконцентрированы на гуманитарной ситуации, обеспечивая гуманитарный доступ, мы контактируем с "Талибаном" по этому вопросу", - сказал он.

Гуманитарные потребности Афганистана должны быть удовлетворены, заявил представитель генсека.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Талибы заявили, что установили контроль на всей территории государства
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью