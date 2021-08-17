Земан считает, что США с уходом из Афганистана утратили престиж мирового лидера

ПРАГА, 17 августа. /ТАСС/. США, покинув Афганистан, утратили престиж мирового лидера, а НАТО после этого вызывает сомнения в правомочности своего существования. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан в интервью, опубликованном во вторник сетевым изданием Parlamentni listy .

"По моему мнению, с уходом из Афганистана американцы утратили престиж мирового лидера и само НАТО сейчас вызывает сомнения в правомочности своего существования", - сказал он. Президент высказался за пересмотр расходов республики на военные нужды, так как НАТО не смогло справиться со своей задачей защиты демократических стран от международного терроризма. Чехии, по его словам, следует больше внимания уделять задачам национальной обороны, а не стремиться любой ценой выполнить обязательство перед Североатлантическим альянсом увеличить военные расходы до 2% ВВП.

Исламистское движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, создаст на территории данной ближневосточной страны центр международного терроризма, считает Земан.

"Талибан" на территории Афганистана создаст [международный] террористический центр, - прогнозирует политик. - С этим [созданием центра терроризма] возобновятся атаки террористов, по сути, по всему земному шару".

Чешский лидер напомнил, что всегда резко критически высказывался по поводу планов вывода войск международной коалиции, действовавшей в Афганистане под эгидой США. Это проявление трусости со стороны американцев. Об этом он говорил на саммитах с участием глав американской администрации.

"Я смотрел при этом в глаза сначала [экс-президента США Дональда] Трампа, потом [нынешнего американского лидера Джо] Байдена, которые там были, и говорил им, что это трусость. Они, конечно же, не выслушивали это с радостью… Это трусость, которая не принесет никакого позитивного эффекта [для Запада]. Наоборот, она предоставляет "Талибану" шанс, который у него ранее не был", - сказал Земан.