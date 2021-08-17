СБ ООН пока не обсуждает исключение талибов из списков террористов

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Вопрос об исключении движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) из списка террористических организаций пока не обсуждается в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщил во вторник источник ТАСС.

"Мы вчера обсуждали ситуацию на земле в Афганистане после взятия талибами Кабула, - сказал собеседник. - Вопрос об их признании или исключении из списка террористов пока не поднимался".

В понедельник состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане. Дискуссии, в частности, шли в закрытом формате.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.