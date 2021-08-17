Генсек ООН надеется на инклюзивный и мирный переход власти в Афганистане

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется, что контакты Катара по организации диалога между афганскими сторонами приведут к инклюзивному и мирному переходу власти в Афганистане. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика по итогам телефонного разговора генсека с вице-премьером, главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Генеральный секретарь поговорил с вице-премьером, министром иностранных дел Катара, чтобы выразить свою признательность усилиям Катара по продвижению диалога между "Талибаном" (запрещенная в России террористическая организация) и афганскими сторонами, - отмечается в тексте. - Генеральный секретарь надеется, что эти усилия приведут к инклюзивному и мирному переходу власти".

Аль Тани во вторник встретился в Дохе с лидером политического крыла "Талибана" муллой Абдулом Гани Барадаром. Как отметили в МИД Катара, на встрече "были рассмотрены последние события в сфере безопасности и политические события в Афганистане с упором на защиту гражданского населения, активизацию необходимых усилий для достижения национального примирения". Стороны также рассмотрели "работу по всеобъемлющему политическому урегулированию и мирной передаче власти с учетом важности сохранения тех преобразований, которые уже были достигнуты афганским народом".