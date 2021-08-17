Байден проведет телефонные беседы с мировыми лидерами по ситуации в Афганистане

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в ближайшие дни может обсудить ситуацию в Афганистане с другими мировыми лидерами. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Если будет полезно, чтобы президент снял трубку и позвонил мировому лидеру, он, конечно, сделает это, - сказала она. - Я ожидаю, что он сделает это в ближайшие дни".

Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил на брифинге, что Байден после захвата боевиками радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Кабула "пока не говорил с другими мировыми лидерами". Салливан отметил, что он и другие сотрудники администрации США "регулярно поддерживают контакты" с иностранными коллегами и "намерены действовать так в ближайшие дни".

14 апреля президент Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.