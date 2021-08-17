США ожидают от талибов выполнения обязательств о соблюдении прав человека

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ожидают от радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) выполнения на практике их заявлений о соблюдении прав человека. Об этом заявил во вторник руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

Его попросили прокомментировать ряд заверений о правах человека, которые взяли на себя талибы во время первой после захвата власти в Афганистане полноценной пресс-конференции в Кабуле. "Любые будущие отношения между талибами и Соединенными Штатами или талибами и большей частью международного сообщества, что мы видели на примере Совета Безопасности ООН, будут основаны на действиях [радикального движения]", - отметил дипломат.