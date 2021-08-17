США завершили сокращение числа своих дипломатов в Кабуле

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Руководство Госдепартамента США завершило процесс сокращения дипломатического присутствия в афганской столице. Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы завершили сокращение дипломатического присутствия до основных нужных нам сотрудников", - сказал он. "На данный момент нам больше не понадобится вывозить сотрудников посольства", - отметил представитель внешнеполитического ведомства. "Мы успешно вывезли многих наших сотрудников, принятых на работу в стране", - добавил Прайс.

Представитель Госдепартамента сообщил, что в Афганистан направляется Джон Басс, который ранее был американским послом в этой стране, а также в Турции и Грузии. Он будет руководить "координацией в сфере логистики". По словам Прайса, временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон по-прежнему "будет отвечать за дипломатическое взаимодействие".