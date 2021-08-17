В Facebook не комментируют блокировку аккаунта экс-президента Афганистана Гани

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook отказалась от комментариев на запрос ТАСС о причинах блокировки аккаунта президента Афганистана Ашрафа Гани после того, как он сложил свои полномочия и власть в стране перешла к боевикам радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация).

"Мы не даем комментариев по отдельным аккаунтам, так что нам нечем с вами поделиться", - ответили в пресс-службе компании Facebook.

Ранее агентство Pajhwok сообщило о том, что аккаунт президента страны заблокирован. В настоящее время при переходе на страницу политика отображается сообщение "Этот контент сейчас недоступен".