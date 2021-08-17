Госдеп: афганское правительство предыдущие 20 лет не могло существовать без помощи США

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Поддерживаемые США афганские власти предыдущие 20 лет не могли существовать без помощи Вашингтона, и любое новое правительство Афганистана также может не продержаться без нее. Такую точку зрения высказал во вторник глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

По его словам, речь сейчас идет "больше чем о политическом или дипломатическом признании" новых властей Афганистана со стороны США. "Мы знаем, что правительство, которое существовало в Кабуле последние 20 лет, не могло продержаться, если бы не поддержка со стороны США <...> и международного сообщества", - считает он. "То же самое может быть справедливо в отношении того, что будет теперь", - добавил представитель Госдепа.

По словам Прайса, Вашингтон в состоянии предоставить помощь, "в которой, как можно ожидать, будет нуждаться любое будущее правительство Афганистана". Одновременно с этим у США есть и "рычаги давления", с помощью которых они в состоянии сделать так, чтобы будущие власти страны "понесли издержки", если они не будут соблюдать права человека, утверждал он.