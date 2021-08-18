Мэр Ниццы категорически отказался принимать афганских беженцев

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози выступил решительно против того, чтобы принимать у себя новых беженцев, поскольку боится за безопасность жителей города. Об этом он заявил в среду в эфире радио RTL .

"Нет, я не хочу принимать у нас беженцев, это очевидно. Наш город несколько лет назад стал жертвой терроризма", - заявил он, напомнив о теракте 14 июля 2017 года на Английской набережной, когда террорист на грузовике сбил насмерть 86 человек, а также о нападении на прихожан церкви в Ницце, жертвами которого стали три человека.

В этой связи глава городской администрации призвал соблюдать жесткую миграционную политику, в частности за счет создания пунктов приема заявок на убежище за пределами республики. "Это необходимо, чтобы запросы на убежища подавались не после прибытия во Францию, а в консульствах, на границе. Нужно на международном уровне обсуждать координацию по части контроля [на границах] и репатриации", - заявил он.

Также Эстрози выступил за более масштабные эксперименты с применением высоких технологий для обеспечения безопасности в городах. Он напомнил, что в Ницце имеется 3,8 тыс. уличных камер видеонаблюдения, однако мэрия не может добиться разрешения на использование системы распознавания лиц для слежения за внесенными в список экстремистов, преступниками или нелегальными мигрантами.

"Нужно понимать, что захват власти [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ) - это угроза для безопасности западного мира и свободных стран. Международное сообщество должно координировать усилия", - подчеркнул Эстрози.

Главы администраций других крупных городов Франции не разделяют позицию Эстрози и многие, в том числе мэры Гренобля, Лилля, Лиона, Марселя, Руана, например, выразили готовность принять афганских беженцев у себя. Париж, где в 2015 году произошли самые кровавые теракты в истории Пятой республики, также готовится принимать беженцев из Афганистана и глава муниципалитета Анн Идальго пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить им достойные условия проживания.