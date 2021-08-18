СМИ: президент Афганистана находится в Абу-Даби

ТАСС, 18 августа. Бежавший из Афганистана президент страны Ашраф Гани находится в столице ОАЭ Абу-Даби. С таким утверждением выступил в среду телеканал Kabul News на своей странице в Twitter .

В воскресенье вечером, за несколько часов до того как члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, Гани покинул страну. Ранее Kabul News утверждал, что он остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана. При этом газета Hasht e Subh Daily указала, что Гани вылетел в Оман из Узбекистана. Вместе с ним афганскую столицу покинули его супруга Рула Гани и еще два человека. Официальной информации о местонахождении Гани на данный момент нет.

Как заявил экс-президент в Facebook, он сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития. Уезжая, он прихватил с собой внушительный объем наличных денег, не поместившихся в вертолет, сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

Члены созданного в столице координационного совета для мирной передачи власти якобы предлагали Гани сложить полномочия в пользу совета и в интересах спокойного транзита власти, но он отказался. Переговоры о передачи власти, как утверждало агентство Bloomberg, начались в столице Катара Дохе за несколько недель до падения Кабула. Предполагалось, что часть представителей прежних властей Афганистана могла войти в новые властные структуры, создаваемые совместно с талибами, но бегство Гани положило им конец.

Однако, по словам официального представителя талибов Забихуллы Муджахида, движение в настоящий момент проводит активные консультации относительно новой политической системы в Афганистане, в том числе с главой Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Абдуллой, создавшим ранее с лидером Исламской партии Гульбеддином Хекматиаром и экс-президентом Хамидом Карзаем Координационный совет Афганистана по мирному переходу власти.

Вслед за Гани из республики бежали другие высокопоставленные чиновники и политические деятели. Среди них маршал Абдул-Рашид Дустум и Атта Мохаммад Нур, которые ранее объявили войну талибам в провинции Балх, бывший заместитель главы Совета национальной безопасности Афганистана Серур Ахмад Дуррани, последний министр обороны Бисмилла Мохаммади и глава народного ополчения в провинции Герат Мохаммад Исмаил Хан.