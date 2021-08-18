Гуманитарная организация Emergency сообщила об улучшении ситуации в Кабуле

"Ситуация в городе улучшилась. За последние 24 часа <...> поступило 37 пациентов, из них пятеро госпитализированы, так как их жизнь в опасности, остальным 32 была оказана неотложная помощь, и они были направлены в другие больницы, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter. - Ситуация в аэропорту еще нестабильна".

Днем ранее НПО сообщила о заполненных отделениях интенсивной терапии.

Emergency, основанная в 1994 году, считается одной из ведущих медицинских гуманитарных организаций. Ее врачи работают в 18 странах мира, в том числе в Афганистане, Ираке, ЦАР и Судане.