СМИ: делегация прежнего правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре

ТАСС, 17 августа. Члены делегации правительства прекратившей свое существование Исламской Республики Афганистан, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе, попросила временного убежища в Катаре. Об этом в среду сообщило афганское агентство Pajhwok .

По его информации, "бывшая правительственная делегация [Афганистана] попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане".

Консультации в Дохе между делегацией прежнего правительства и представителями "Талибана" велись с сентября 2020 года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки мирных переговоров по существу.