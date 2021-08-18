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Смена власти в Афганистане
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СМИ: делегация прежнего правительства Афганистана попросила временного убежища в Катаре

Бывшая правительственная делегация попросила временного убежища до создания инклюзивного правительства в Афганистане, сообщает Pajhwok

ТАСС, 17 августа. Члены делегации правительства прекратившей свое существование Исламской Республики Афганистан, участвующие в переговорах с захватившими власть в стране представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Дохе, попросила временного убежища в Катаре. Об этом в среду сообщило афганское агентство Pajhwok.

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По его информации, "бывшая правительственная делегация [Афганистана] попросила временного убежища в Катаре до создания инклюзивного правительства в Афганистане".

Консультации в Дохе между делегацией прежнего правительства и представителями "Талибана" велись с сентября 2020 года, они неоднократно прерывались и недавно возобновились. С самого начала в Дохе не удалось продвинуться дальше обсуждения повестки мирных переговоров по существу.

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АфганистанКатарСмена власти в Афганистане
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