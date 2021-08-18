Reuters: число военных США в аэропорту Кабула достигло 4,5 тыс.

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Количество военных США в аэропорту Кабула в настоящий момент составляет порядка 4,5 тыс. человек. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на представителя властей США.

По его данным, эта цифра достигнет 6 тыс. человек в ближайшие несколько дней.

Во вторник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из афганской столицы, прогнозировал, что численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня 17 августа должна превысить 4 тыс. человек.

В распространенном в воскресенье совместном заявлении Госдепартамента и Пентагона говорилось, что количество военнослужащих США в Афганистане будет расширено до 6 тыс. человек в течение 48 часов, при этом единственной их задачей станет содействие усилиям по вывозу из страны американцев и помогавших им афганцев.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.