Мирзиёев и Меркель обсудили вопросы эвакуации граждан ФРГ из Афганистана

ТАШКЕНТ, 18 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону взаимодействие в области эвакуации немецких граждан из Афганистана. Об этом в среду сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.

"В ходе беседы лидеры рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменялись мнениями по текущей обстановке в регионе в контексте развития событий в Афганистане. <...> Подчеркнута важность продолжения тесной координации и активного межведомственного взаимодействия в вопросах осуществления гуманитарных операций по эвакуации авиационным транспортом граждан из Афганистана в Германию транзитом через территорию Узбекистана", - говорится в сообщении.

Как указали в пресс-службе, стороны особо отметили совпадение позиций и подходов двух стран в вопросах недопущения эскалации напряженности и насилия в Афганистане, а также всесторонней поддержки международным сообществом политического урегулирования афганского конфликта. Лидеры ФРГ и Узбекистана также достигли договоренности о поддержании регулярных контактов на высшем и высоком уровнях по вопросам дальнейшего развития ситуации в регионе.

Ранее министерство транспорта Узбекистана сообщило, что власти республики приняли решение выделить отдельный терминал аэропорта в Ташкенте для приема рейсов из Афганистана, которыми эвакуируются граждане ЕС и афганские беженцы. В ведомстве отметили, что решение принято в рамках выполнения достигнутых ранее договоренностей между Мирзиёевым и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером о продолжении работы по эвакуации граждан Германии, Афганистана и стран ЕС транзитом через аэропорт Ташкента.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.