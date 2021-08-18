Генконсул Туркмении и представитель "Талибана" обсудили работу диппредставительства

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Генеральный консул Туркмении и представитель "Талибана" (запрещено в РФ) обсудили в ходе встречи в Мазари-Шарифе осуществление диппредставительством своих функций на севере Афганистана. Об этом говорится в сообщении туркменского МИД, опубликованном в среду.

"В ходе встречи, прошедшей в позитивном и конструктивном ключе, был обсужден ряд конкретных вопросов, связанных с осуществлением туркменским консульским учреждением своих функций в северных провинциях Афганистана. При этом было отмечено, что отношения между народами двух стран носят братский характер и основаны на принципах дружбы и добрососедства", - говорится в сообщении.

Ранее в дипведомстве сообщили, что сокращение персонала или частичная эвакуация сотрудников туркменских дипмиссий в Афганистане не производились. Как указали в МИД, посольство в Кабуле и генеральные консульства страны в Герате и Мазари-Шарифе продолжают работать в штатном режиме, внешний периметр зданий диппредставительств охраняется талибами. Кроме того, в министерстве заявили, что Туркмения остается твердым приверженцем мирного решения проблем Афганистана политико-дипломатическими методами и окажет всестороннее содействие афганскому народу в деле утверждения мира и стабильности в стране.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.