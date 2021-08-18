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Смена власти в Афганистане
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Главы МИД НАТО 20 августа обсудят ситуацию в Афганистане

Следует обсудить совместный подход к ситуации в Афганистане, отметил Йенс Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран НАТО 20 августа в онлайн-формате обсудят обстановку в Афганистане. Об этом в среду сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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"Я созвал внеочередное онлайн-заседание глав МИД НАТО в эту пятницу, 20 августа, чтобы продолжить наше тесное сотрудничество и обсудить наш совместный подход к [ситуации] в Афганистане", - написал Столтенберг в Twitter.

17 августа ситуацию в Афганистане обсудили главы МИД ЕС, которые признали, что движение "Талибан" (запрещено в России) выиграло войну в Афганистане, и с ним необходимо начинать диалог. В среду ЕС проводит экстренную видеоконференцию глав МВД для обсуждения миграционных последствий кризиса в Афганистане. 19 августа на внеплановое заседание по Афганистану в Брюсселе соберется Комитет Европарламента по иностранным делам.

Талибы 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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АфганистанСтолтенберг, ЙенсСмена власти в Афганистане
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