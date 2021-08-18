Постпред США при ООН назвала талибов победителями в гражданской войне

"Мы были готовы, у нас были планы, - сказала она в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, почему при эвакуации граждан США и работавших на них афганцев возникли такие сложности. - Но никто не мог знать, что произойдет, когда кончается гражданская война и победители входят в город. Но мы были готовы к этому и работаем круглосуточно, чтобы предоставить людям помощь в выезде из страны".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.