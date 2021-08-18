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Смена власти в Афганистане

Постпред США при ООН назвала талибов победителями в гражданской войне

Линда Томас-Гринфилд отметила, что Вашингтон был готов ко входу талибов в Кабул

НЬЮ-ЙОРК, 18 августа. /ТАСС/. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала талибов (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") победителями в гражданской войне, описывая их вступление в Кабул.

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"Мы были готовы, у нас были планы, - сказала она в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопрос о том, почему при эвакуации граждан США и работавших на них афганцев возникли такие сложности. - Но никто не мог знать, что произойдет, когда кончается гражданская война и победители входят в город. Но мы были готовы к этому и работаем круглосуточно, чтобы предоставить людям помощь в выезде из страны".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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