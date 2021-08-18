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Смена власти в Афганистане
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ЕК призвала страны ЕС не высылать афганских беженцев и увеличить квоты на их прием

На территории Афганистана находятся порядка 3,5 млн внутренних перемещенных лиц, сообщили в Еврокомиссии

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны отказаться от принудительной репатриации нелегальных мигрантов в Афганистан и увеличить национальные квоты на прием беженцев. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС.

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Она сообщила, что на территории Афганистана находятся порядка 3,5 млн внутренних перемещенных лиц.

"Ситуация в Афганистане со всей очевидностью небезопасна. Мы не можем принуждать людей вернуться туда. Я призываю страны ЕС расширить обязательства по расселению, повысить квоты [на прием мигрантов], чтобы помочь тем, кто нуждается в международной защите", - говорится в заявлении Йоханссон, распространенном пресс-службой Еврокомиссии.

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