ЕК призвала страны ЕС не высылать афганских беженцев и увеличить квоты на их прием

БРЮССЕЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Страны Евросоюза должны отказаться от принудительной репатриации нелегальных мигрантов в Афганистан и увеличить национальные квоты на прием беженцев. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на экстренной видеоконференции министров внутренних дел ЕС.

Она сообщила, что на территории Афганистана находятся порядка 3,5 млн внутренних перемещенных лиц.

"Ситуация в Афганистане со всей очевидностью небезопасна. Мы не можем принуждать людей вернуться туда. Я призываю страны ЕС расширить обязательства по расселению, повысить квоты [на прием мигрантов], чтобы помочь тем, кто нуждается в международной защите", - говорится в заявлении Йоханссон, распространенном пресс-службой Еврокомиссии.