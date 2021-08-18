Телеканал Ariana News сообщил об избиении талибами трех журналистов в Афганистане

ТЕГЕРАН, 18 августа. /ТАСС/. Три журналиста афганских СМИ были избиты в среду представителями движения "Талибан" в провинциях Нангархар и Кабул. Об этом сообщает телеканал Ariana News .

Отмечается, что репортер Ariana News и фотограф агентства Pavjok были избиты в ходе освещения демонстраций протеста в провинции Нангархар. Кроме того, в аэропорту Кабула произошел инцидент с журналистом телеканала Khurshid TV , который попытался взять интервью у представителя движения "Талибан".

Замглавы комиссии талибов по делам культуры Ахмадулла Васиг подтвердил, что движение получило жалобы о жестком обращении и угрозах в адрес журналистов. Он отметил, что в настоящий момент комиссия занимается расследованием этих инцидентов. При этом Васиг заверил, что применившие силу в отношении сотрудников СМИ люди будут привлечены к ответственности.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.