Должностных лиц агентства БелаПАН подозревают в действиях по нарушению правопорядка

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. Ряд должностных лиц белорусского информационного агентства БелаПАН задержаны по подозрению в организации и активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Об этом сообщил в среду Следственный комитет Белоруссии.

"Сегодня, 18 августа, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 342 (организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Республики Беларусь задержаны должностные лица белорусского информационного агентства БелаПАН - Дмитрий Новожилов, Екатерина Боева и Ирина Левшина. С их участием проводятся неотложные следственные действия", - проинформировало следственное ведомство.

Кроме того, по данным СК, следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой уже выявлены нарушения налогового законодательства республики. "После определения окончательной суммы неуплаченных в доход государства налогов следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц БелаПАН по ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - заявили в Следственном комитете Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в изолятор временного содержания были доставлены бухгалтер БелаПАН Екатерина Боева, нынешний директор и главный редактор Ирина Левшина и бывший директор БелаПАН Дмитрии Новожилов. С утра среды сотрудники правоохранительных органов Белоруссии провели обыски по месту проживания Левшиной, а также журналистов компании Ирины Турчиной, Захара Щербакова, заместителя главного редактора Александра Зайцева. После допроса были отпущены Зайцев, Турчина и Щербаков.