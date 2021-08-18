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Смена власти в Афганистане

СМИ: неизвестные подожгли парк развлечений в Афганистане

Пользователи соцсетей обвиняют талибов, отмечает портал India Today

ТАСС, 18 августа. Неизвестные подожгли детский парк развлечений в городе Шиберган в афганской провинции Джаузджан. Пользователи социальных сетей, как сообщил новостной портал India Today, возложили вину за произошедшее на сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

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Как сообщил телеканал TOLOnews, боевики движения начали наступление на этот город еще 6 августа, а днем позже им удалось взять под контроль всю провинцию Джаузджан на севере страны. С вечера вторника пользователи социальной сети "Твиттер" начали выкладывать видеозаписи, на которых огонь распространился по обширной территории с конструкциями, напоминающими каркас рыночных палаток или шатры, которые используют на выставках. Пользователи соцсети, которые распространили аналогичные видео с разных ракурсов, утверждают, что охваченный огнем объект - парк развлечений в городе Шиберган и обвинили в поджоге талибов. Некоторые предположили, что стиль обустройства парка шел вразрез с ценностями боевиков, и они решили его уничтожить.

Как указывает эмиратская газета Al Khaleej, после захвата Кабула в разных частях страны талибы отмечали победу: одни летали на захваченном вертолете в провинции Балх, другие катались на деревянных лошадях и детских электрических машинках в парке развлечений в окружении вооруженных зрителей.

Теги
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