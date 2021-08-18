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Смена власти в Афганистане
Обновлено 

CNN: Гани опубликует видеообращение с подробностями своего бегства из Афганистана

По данным телекомпании, экс-президент Афганистана опубликует видео 18 августа
Ашраф Гани AP Photo/Susan Walsh
Описание
Ашраф Гани
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 18 августа. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, госпитализированный в ОАЭ, намерен в среду опубликовать видеообращение. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

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По его данным, в видео Гани разъяснит подробности своего бегства из Афганистана и расскажет, почему оно было незапланированным.

15 августа за несколько часов до того, как члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, Гани покинул Афганистан. В среду министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ проинформировало, что государство из гуманитарных соображений предоставило экс-президенту и членам его семьи убежище.

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АфганистанГани, АшрафСмена власти в Афганистане
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