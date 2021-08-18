CNN: Гани опубликует видеообращение с подробностями своего бегства из Афганистана

ТАСС, 18 августа. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани, госпитализированный в ОАЭ, намерен в среду опубликовать видеообращение. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его данным, в видео Гани разъяснит подробности своего бегства из Афганистана и расскажет, почему оно было незапланированным.

15 августа за несколько часов до того, как члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, Гани покинул Афганистан. В среду министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ проинформировало, что государство из гуманитарных соображений предоставило экс-президенту и членам его семьи убежище.