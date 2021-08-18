Байден обсудил с помощниками наблюдение за террористическими угрозами в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в среду обсудил с ключевыми сотрудниками американской администрации ситуацию в Афганистане и наблюдение за потенциально имеющимися террористическими угрозами в республике, в том числе со стороны местного филиала группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Сотрудники администрации США, отвечающие за вопросы национальной безопасности, представили Байдену и вице-президенту Камале Харрис последние данные о "развитии событий в Афганистане". Они обсудили "усилия с целью ускорить эвакуацию граждан США" и афганцев из исламской республики.

Они также говорили о "наблюдении за любыми потенциальными террористическими угрозами в Афганистане, в том числе со стороны "ИГ-Хорасан" [запрещена в РФ]", уточнили в Белом доме. В консультациях приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, директор ЦРУ Уильям Бернс, директор Национальной разведки Эврил Хейнс, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и другие официальные лица.

Салливан во вторник заявил, что США не ожидают сотрудничества между радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) и ИГ. Вместе с тем он отметил, что "ситуация развивается динамично".

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.