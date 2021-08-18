Десятки самолетов ВВС Афганистана покинули страну до захвата Кабула талибами

ТАСС, 18 августа. Более 40 самолетов и вертолетов ВВС Афганистана смогли перелететь в Узбекистан, чтобы не допустить их попадания в руки талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) после того, как они установили контроль над Афганистаном 15 августа. Об этом сообщает информационно-аналитический центр "Джейнс".

О прибытии афганской военной авиационной техники в аэропорт Термез на юге Узбекистана сообщили местные СМИ 16 августа, а коммерческие спутниковые снимки этого района впоследствии подтвердили передислокацию значительной части парка афганских ВВС. Сообщается, что на борту летательных аппаратов находилось около 600 афганцев, ищущих убежища в Узбекистане.

Спутниковые снимки компании Planet Labs показали, что 16 августа в Термезе находилось около 26 вертолетов и 21 небольшой самолет, в том числе: 11 самолетов общего назначения C-208 и 10 легких штурмовиков A-29 Super Tucano, а также до 16 вертолетов Ми-17, пять Ми-25 и пять вертолетов UH-60 Black Hawk. Изображения в социальных сетях, опубликованные 17 августа, по всей видимости, подтверждают, что в Термезе находились как минимум три вертолета UH-60.

Днем ранее открытые веб-сайты слежения за самолетами показали, что более 10 афганских летательных аппаратов, включая С-208 и Ми-17, перелетели из Кабула в воздушное пространство Узбекистана.

Местные СМИ сообщили 15 августа, что один легкий штурмовик А-29 был сбит узбекскими силами ПВО, хотя в последующих сообщениях предполагалось, что он столкнулся в воздухе с узбекскими МиГ-29, и в Интернете появились изображения, показывающие обломки афганского самолета.

Между тем, не исключено, что, когда бывший президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа, он улетел на одном из транспортных самолетов C-130 ВВС Афганистана.

В своем последнем ежеквартальном отчете Конгрессу США, опубликованном 29 июля, специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) Джон Сопко отметил, что по состоянию на конец июня этого года в составе ВВС Афганистана было 167 "пригодных для применения внутри страны" летательных аппаратов из общего парка в 211 единиц, это на 24 летательных аппарата больше, чем было в предыдущем квартале. Авиационные платформы, "пригодные для применения в стране", включают 23 A-29 Super Tucanos; 10 самолетов наблюдения, разведки, и сбора информации АС-208; три военно-транспортных самолета С-130; 23 C-208; 32 вертолета Ми-17, 43 вертолета MD-530 и 33 вертолета UH-60 Black Hawk.

Во время развала афганских вооруженных сил в конце июля - начале августа талибы захватили все авиабазы страны. В социальных сетях появились снимки, на которых были запечатлены десятки самолетов и вертолетов, захваченных боевиками и находящихся на различных этапах ремонта.

Снимки показали, что захвачены были по крайней мере 24 вертолета - 11 Ми-17, один Ми-35, четыре UH-60 и восемь MD-530F, а также один штурмовик А-29 и один C-208, а также несколько беспилотных летательных аппаратов ScanEagle. Девять вертолетов оказались в исправном состоянии. Видео, размещенное в сети, показывает, что боевики "Талибана" на авиабазе Герат предположили, что они могут совершать полеты на двух вертолетах Ми-17.

За исключением самолетов, которые улетели в Узбекистан, большинство предоставленных Соединенными Штатами афганским ВВС воздушных платформ, как полагают, было захвачено талибами.

После того, как американские подрядчики покинули Афганистан в июне, ВВС Афганистана начали испытывать серьезные проблемы с эксплуатацией, поскольку поставки запасных частей прекратились, а техническое обслуживание не проводилось. Это означает, что вряд ли талибы снова смогут поднять в воздух многие из летательных аппаратов, поставленных Соединенными Штатами.

Более вероятно, что вертолеты Ми-17 можно будет ввести в эксплуатацию, если уговорить бывших военнослужащих ВВС Афганистана согласиться летать на них. Ни одна из авиабаз и ни один из аэропортов Афганистана серьезно не пострадали в результате наступления талибов, поэтому они могут быть возвращены в строй, если талибы захотят сформировать военно-воздушные силы или разрешить функционировать гражданским авиалиниям.