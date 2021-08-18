Байден и Меркель обсудили вопросы предоставления гуманитарной помощи афганцам

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость координации в деле предоставления гуманитарной помощи афганцам. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении по итогам переговоров.

"Они высоко оценили продолжающиеся усилия своих военнослужащих и гражданских лиц, которые тесно сотрудничают в Кабуле по вопросу эвакуации своих граждан, уязвимых афганцев и мужественных афганских граждан, которые неустанно работали в течение последних 20 лет, обеспечивая безопасность, укрепляя мир и оказывая помощь в развитии афганского народа. Они обсудили необходимость тесной координации по оказанию гуманитарной помощи уязвимым афганцам в стране, а также поддержку соседних государств, и договорились продолжить планирование этой работы на предстоящей виртуальной встрече партнеров по G7", - отмечается в заявлении.

Как сообщил ранее кабмин Германии, Меркель обсудила по телефону с Байденом ситуацию в Афганистане, а также вопросы эвакуации граждан.

Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.