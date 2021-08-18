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Смена власти в Афганистане
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США заявили талибам, что они должны разрешить доступ в аэропорт Кабула всем желающим

"Талибан", вопреки заявлениям и обязательствам, блокирует доступ в аэропорт афганцам, отметил первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты заявили представителям движения "Талибан" (запрещено в РФ), что они должны предоставить доступ в аэропорт Кабула всем желающим уехать из Афганистана.

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"Мы видели сообщения, что "Талибан", вопреки своим заявлениям и обязательствам перед нашим правительством, блокирует доступ в аэропорт афганцам, которые желают покинуть страну, - сказала в среду на брифинге первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. - Наша команда в Дохе и военные в Кабуле имеют прямые контакты с "Талибаном", ясно заявляя им, что мы ожидаем, что всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, позволят это сделать в безопасной манере, без преследований".​​​​​

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