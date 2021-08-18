США заявили талибам, что они должны разрешить доступ в аэропорт Кабула всем желающим

"Мы видели сообщения, что "Талибан", вопреки своим заявлениям и обязательствам перед нашим правительством, блокирует доступ в аэропорт афганцам, которые желают покинуть страну, - сказала в среду на брифинге первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. - Наша команда в Дохе и военные в Кабуле имеют прямые контакты с "Талибаном", ясно заявляя им, что мы ожидаем, что всем американским гражданам, гражданам третьих стран и всем афганцам, которые желают покинуть страну, позволят это сделать в безопасной манере, без преследований".​​​​​