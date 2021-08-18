В США заявили, что Гани больше не является значимой политической фигурой в Афганистане

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Сложивший с себя полномочия президента Афганистана и бежавший из страны Ашраф Гани больше не является значимой политической фигурой на родине. Об этом заявила на брифинге в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

"Мы видели объявление ОАЭ этим утром, что Гани был встречен этим правительством. На этом все <...>. Он больше не является фигурой в Афганистане", - сказала она.

15 августа за несколько часов до того, как члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) без боя вошли в Кабул, Гани покинул Афганистан. Ранее телеканал Kabul News утверждал, что он остановился в Омане, куда прибыл из Таджикистана. При этом газета Hasht-e subh daily указала, что Гани вылетел в Оман из Узбекистана. В среду Министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сообщило, что государство из гуманитарных соображений предоставило Гани и членам его семьи убежище Позднее он выступил с обращением, в котором заявил, что на родине готовился заговор, угрожавший его жизни.