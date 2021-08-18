Пентагон: талибы обещали позволить американцам в Афганистане добраться до аэропорта

Ситуация в аэропорту Кабула в настоящий момент стабильна, однако она остается опасной, американские военные внимательно следят за потенциальными угрозами и при необходимости готовы предпринять меры военного характера, заявил генерал.

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула. Об этом заявил в среду председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"В настоящий момент ситуация в области безопасности в аэропорту стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера", - сказал он. Как отметил Милли, с середины августа в данном районе "ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась". По словам Милли, "сейчас обстановка все еще очень опасная". Генерал также констатировал, что "боевая ситуация является изменчивой".

По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая "угрозу безопасности" американским самолетам. "Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем", - сказал Милли.

Количество военных США в аэропорту Кабула в настоящий момент составляет порядка 5 тыс. человек, сообщил он.

Об эвакуации людей

Ежедневно около 20 военно-транспортных самолетов США С-17 эвакуируют людей из Кабула, всего так вылетело 5 тыс. человек, заявил Милли.

"Силы США способны вывозить значительное число людей на самолетах ВВС США. В настоящее время мы совершаем в среднем около 20 вылетов на самолетах С-17 каждые 24 часа. У нас есть возможность увеличить эту пропускную способность по мере того, как Госдепартамент будет направлять подлежащих эвакуации лиц. Как сказал министр [обороны США Ллойд Остин], на сегодняшний день мы эвакуировали около 5 тыс. человек и намерены увеличить этот поток", - указал генерал.