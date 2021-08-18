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Смена власти в Афганистане

МИД Великобритании: Лондон изучит вопрос о создании контактной группы по Афганистану

Также планируется проведение мероприятия по сбору средств на оказание гуманитарной помощи афганцам, отметили в ведомстве

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Великобритания изучит вопрос о создании международной контактной группы по Афганистану и проведет мероприятие по сбору средств на оказание гуманитарной помощи афганцам. Об этом заявил в среду вечером в парламенте Соединенного Королевства глава МИД Доминик Рааб.

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"Мы рассмотрим вопрос о контактной группе международных партнеров по Афганистану и планируем провести на Генеральной ассамблее ООН в следующем месяце мероприятие, которое позволит совместно обдумать ответ на складывающуюся гуманитарную ситуацию и собрать средства на эти цели", - отметил он.

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