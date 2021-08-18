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Смена власти в Афганистане
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Глава Пентагона заявил, что талибы не препятствовали действиям США в аэропорту Кабула

Военные США не имеют возможности для сбора большого числа американских граждан за пределами аэропорта Кабула, подчеркнул Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Боевики движения "Талибан" (запрещено в РФ) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту Кабула. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил журналистам на брифинге в среду.

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"Не было никакого взаимодействия враждебного [характера] с "Талибаном", - сказал он.

Американские военнослужащие не имеют возможности для сбора большого числа граждан США за пределами аэропорта столицы Афганистана, заявил Остин.

Его спросили, есть ли у Минобороны возможность выходить за пределы аэропорта Кабула и забирать американцев для их последующей эвакуации. "У нас нет возможности выезжать за пределы [аэропорта] и собирать большое число людей", - ответил министр.

США позднее займутся вопросом возможного возвращения поставленных ранее в Афганистан военных самолетов, сказал он.

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