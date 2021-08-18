В Госдепе заявили, что США продолжат поддержку афганцев и после вывода военных

ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат гуманитарную поддержку населения Афганистана и после ухода американских военных из страны. Об этом заявил в среду на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
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"Даже когда у нас не будет военного присутствия в Афганистане, наша гуманитарная поддержка для населения Афганистана будет продолжена. Мы говорили о том, что у нас будут партнеры на земле, многие из которых сохраняют присутствие, несмотря на неясную ситуацию с безопасностью, способные осуществлять гуманитарное содействие", - сказал он.