В Госдепе заявили, что США продолжат поддержку афганцев и после вывода военных

"Даже когда у нас не будет военного присутствия в Афганистане, наша гуманитарная поддержка для населения Афганистана будет продолжена. Мы говорили о том, что у нас будут партнеры на земле, многие из которых сохраняют присутствие, несмотря на неясную ситуацию с безопасностью, способные осуществлять гуманитарное содействие", - сказал он.