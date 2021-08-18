Группа журналистов призвала Макрона принять во Франции 145 преследуемых талибами афганцев

ПАРИЖ, 18 августа. /ТАСС/. Группа журналистов, работающих или работавших ранее в Афганистане, призвала президента Франции Эмманюэля Макрона срочно предоставить убежище 145 представителям афганского общества, преследуемым талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан"). Об этом говорится в опубликованной в среду петиции на сайте радиостанции France Info .

"Наша группа, состоящая из журналистов и исследователей, собрала необходимые средства для эвакуации из Афганистана тех, кто подвергается сейчас наибольшей опасности, - отметили авторы обращения. - Речь идет о 145 интеллектуалах, журналистах, исследователях, спортсменах, переводчиках, археологах, деятелях культуры". Все они, указывается в письме, "находятся в черных списках" радикального движения "Талибан", а некоторые уже подвергались прямым нападкам со стороны талибов.

"Мы призываем президента республики Эмманюэля Макрона разрешить им прилететь во Францию, без такого разрешения самолет не сможет покинуть аэропорт Кабула", - отмечается в обращении. По словам авторов, вопрос требует безотлагательного решения, поскольку американские военные, под контролем которых находится аэропорт, могут вскоре его покинуть, и тогда безопасность этих людей, ожидающих вылета, не будет гарантирована.

Боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над городом. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.