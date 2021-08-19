Байден заявил, что вывод войск США из Афганистана без хаоса был невозможен

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможностей для вывода американских войск из Афганистана без создания хаоса.

В интервью телеканалу Эй-би-си в среду американский лидер отрицательно ответил на вопрос ведущего о том, можно ли было иначе провести вывод войск США из Афганистана. По словам Байдена, он не считает, что это можно было осуществить иным образом. "Нам еще предстоит обернуться назад и разобраться, но сама мысль о том, что тем или иным образом можно было вывести [войска], не провоцируя хаос, - я не знаю, как это происходит", - сказал американский лидер.