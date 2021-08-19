Байден считает, что США теперь контролируют ситуацию в аэропорту Кабула

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Американские военные смогли установить контроль над ситуацией в аэропорту Кабула. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу ABC , выдержки из которого вышли в эфир в среду.

На вопрос ведущего о кадрах из аэропорта, на которых запечатлены сотни людей на борту военно-транспортного самолета, а также погибшие афганцы, пытавшиеся зацепиться за взлетающий самолет, Байден сказал: "Это было четыре, пять дней назад".

"Я подумал, что мы должны установить контроль над этим. Мы должны двигаться еще быстрее. Мы должны действовать так, чтобы наладить контроль в аэропорту, и мы это сделали", - отметил президент США.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.