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Смена власти в Афганистане

Великобритания удвоит объемы гуманитарной помощи Афганистану

Финансовую помощь афганским силам обеспечения безопасности и правопорядка Лондон больше предоставлять не будет

ЛОНДОН, 19 августа. /ТАСС/. Лондон удвоит объемы гуманитарной помощи, оказываемой Афганистану, и призывает другие страны следовать его примеру. Об этом в среду сообщил глава МИД королевства Доминик Рааб.

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"Соединенное Королевство удвоит объемы направляемой Афганистану в этом году гуманитарной помощи и помощи на цели развития до 286 млн фунтов ($393 млн). Мы призываем других последовать нашему примеру, чтобы дать наиболее уязвимым афганцам возможность получить гуманитарную поддержку, в которой они нуждаются", - написал министр в своем Twitter.

Ранее пресс-служба британского МИД сообщила, что Лондон больше не будет предоставлять финансовую помощь афганским силам обеспечения безопасности и правопорядка, а предназначенные для этого деньги будут перенаправлены на оказание гуманитарной помощи афганскому народу.

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