Байден заявил, что войска США могут остаться в Афганистане даже после 31 августа

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. США могут сохранить свой воинский контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан. Об этом президент США Джо Байден заявил в среду в интервью телеканалу ABC .

"Американцы должны понимать, что мы постараемся завершить этот процесс до 31 августа, - сказал Байден, отвечая на вопрос ведущего о том, останутся ли ВС США в Афганистане, если к указанной дате не удастся завершить эвакуацию всех находящихся там американских граждан. - Если там еще будут находиться американские граждане, мы останемся, чтобы вывезти их всех".

"Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы эвакуировать всех американцев и всех наших союзников", - указал Байден, отметив, что США планируют вывезти из страны от 50 тыс. до 65 тыс. афганцев. По словам президента, сохранение в Афганистане американского воинского контингента будет зависеть "от ситуации" и от того, сможет ли Вашингтон "ускорить процесс эвакуации до 5-7 тыс. человек в день". "Если это получится сделать, они [войска] будут выведены", - заключил Байден.

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.