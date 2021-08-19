{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

Байден: никто не предвидел, что армия Афганистана развалится так быстро

Никто не предвидел, что армия Афганистана развалится так быстро - Байден.

Новость дополняется.

Теги
АфганистанСШАБайден, ДжоСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Бывший вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что после побега главы государства является и.о. президента
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью