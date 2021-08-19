Reuters: США будут учитывать дело о похищении американца при переговорах с талибами

ТАСС, 19 августа. Переговорщики США будут учитывать во время переговоров с талибами (движение "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) дело о похищении американца Марка Фрерихса в Афганистане в 2020 году. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По информации источника агентства, США требуют от представителей радикального движения "Талибан" немедленного возвращения Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в феврале 2020 года. "Нам было бы трудно состоять в нормальных отношениях с любым правительством, которое удерживает кого-либо подобным образом", - прокомментировал чиновник.

Семья похищенного, по словам источника, на этой неделе посетила Госдепартамент и обсудила дело Фрерихса. Предполагается, что он содержался под стражей талибов. Согласно данным источника, американские переговорщики неоднократно поднимали дело Фрерихса во время переговоров с талибами в Дохе.

В августе 2020 года Госдеп предложил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию "о похищении" двух американцев, пропавших ранее без вести в Афганистане. Марк Фрерихс, один из пропавших, был похищен в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Фрерихс переехал в Афганистан за десять лет до этого и работал "над строительными проектами по всей стране".

Возглавляемая спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом делегация американских дипломатов продолжает контакты с представителями "Талибана" в Дохе. Как отметил Халилзад, в настоящее время целью консультаций в Дохе является поддержание стабильности в Кабуле.

После объявления США об окончании вооруженной операции в Афганистане и начале вывода войск радикальное движение "Талибан" развернуло наступление на правительственные силы и к 15 августа вошло без боя в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани, сняв с себя полномочия, покинул страну. Западные государства эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.