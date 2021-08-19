Трамп считает, что военные США в Афганистане находятся в опасности

НЬЮ-ЙОРК, 19 августа. /ТАСС/. Военнослужащие США, отправленные в Афганистан для вывоза американских граждан и сотрудничавших с контингентом афганцев, находятся в опасности. Такое мнение высказал бывший президент США республиканец Дональд Трамп в интервью телекомпании Newsmax .

"Это непостижимо, что кто-то может быть так некомпетентен, глуп - используйте любое слово, какое хотите, - что выведет военных, пока не увезет граждан США, гражданских лиц и других, которые, возможно, нам помогали, - сказал он. - Даже подумать об этом невероятно".

"Теперь военнослужащие возвращаются, чтобы вывезти людей. И вы встретите очень-очень сильного соперника, это хорошие бойцы, они воевали в течение 200 лет, - отметил Трамп. - Все, что они (запрещенное в России движение "Талибан") делали, это воевали".

"Мы отправляем солдат обратно. Я думаю, что наши военнослужащие в опасности", - считает бывший президент.

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.