Лидер сопротивления талибам в провинции Панджшер призвал Запад помочь оружием

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Силы сопротивления талибам (движение "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) в провинции Панджшер призывают Запад оказать им помощь оружием и боеприпасами. Об этом написал один из лидеров отрядов сопротивления Ахмад Масуд, сын некогда влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в письме, опубликованном в среду в газете The Washington Post .

"Соединенные Штаты и их союзники покинули поле боя, но Америка еще может стать "великим арсеналом демократии", как сказал Франклин Рузвельт, придя на помощь осажденным врагом британцам перед вступлением США во Вторую мировую войну, - отметил он. - С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях".

Ахмад Масуд добавил, что к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются разочарованные в прежнем командовании солдаты армии Афганистана, в том числе из подразделений спецназа. "Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер - последний оплот свободы Афганистана, - продолжил он. - Наша мораль нерушима. Из опыта мы знаем, чего нам ждать. Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения".

"Если командиры "Талибана" начнут наступление, они встретят мощное сопротивление с нашей стороны. Флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой нашей позицией, как флаг Объединенного национального фронта 20 лет назад. Но мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас", - продолжил Масуд.

Ситуация в Афганистане

14 апреля Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Во вторник занимавший при Ашрафе Гани пост вице-президента Исламской Республики Афганистан Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны. Политик призвал афганцев "присоединиться к сопротивлению" "Талибану", подчеркнув, что "ни при каких обстоятельствах не покорится" боевикам. По данным вещающего из Бейрута проиранского телеканала Al-Alam, верные Салеху вооруженные силы ранее заняли район Чарикар в провинции Парван, выбив оттуда талибов, а предводитель Национального исламского движения маршал Абдул-Рашид Дустум направил в Панджшерское ущелье 10 тыс. солдат.