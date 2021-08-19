Бывший глава Пентагона заявил, что сделка Трампа с талибами была "игрой"

Согласно публикации, в беседе с журналистом издания Миллер, который был последним руководителем Пентагона при Трампе, утверждал, что обещание завершить вывод сил к 1 мая, как это было оговорено в соглашении с движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), на самом деле было "игрой". В действительности же предыдущая администрация якобы планировала таким образом убедить Ашрафа Гани оставить пост президента Афганистана или же согласиться на договоренности о разделении власти с талибами. При этом предполагалось, что часть ВС США сможет остаться в Афганистане для осуществления контртеррористической деятельности.

Defense One отмечает, что некоторые другие представители администрации Трампа в беседе с изданием выразили несогласие с тем, как Миллер описал эту ситуацию.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.