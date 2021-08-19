{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Reuters: Вашингтон разрешил авиаперевозчикам США эвакуировать людей из Кабула

Полеты разрешены при условии получения предварительного одобрения от Пентагона
© AP Photo/Gregorio Borgia

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США разрешило американским авиаперевозчикам и гражданским пилотам полеты в Кабул для осуществления эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения предварительного одобрения от Пентагона. Об этом сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление регулятора.

На эту тему
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Смена власти в Афганистане.

В ФАУ отметили, что в связи с "отсутствием служб управления воздушным движением на большой высоте" без соответствующего разрешения американские авиаперевозчики не могут осуществлять полеты в Кабул.

Боевики движения "Талибан" (запрещенная террористическая организация) 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Теги
СШАСмена власти в Афганистане
Онлайн
Смена власти в Афганистане. Онлайн
Бывший вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что после побега главы государства является и.о. президента
Смена власти в Афганистане.
Читать полностью