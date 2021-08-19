Эксперт: США договорились передать Афганистан талибам почти два года назад

РИМ, 19 августа. /Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Власти США достигли соглашения с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России) о передаче ему Афганистана еще 18 месяцев назад. С таким утверждением в беседе с корреспондентом ТАСС выступил ведущий обозреватель авторитетного геополитического журнала Limes политолог-американист Дарио Фаббри.

"Мы можем сказать, что Соединенные Штаты давно решили вывести войска, и они, прежде всего, заключили соглашение с талибами о передаче им страны еще 18 месяцев назад", - сказал эксперт.

Он указал, что все "произошло с большей скоростью, чем ожидала американская разведка". "Они [талибы] воспользовались моментом и довели дело до конца. С большей скоростью, явно смутив Вашингтон", - утверждает политолог. "Это не означает, что это не тот результат, которого хотели и над которым работали США", - добавил Фаббри.