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Смена власти в Афганистане
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Токаев заявил, что риски из-за ситуации в Афганистане несут страны Центральной Азии

Они находятся в непосредственной близости от очагов напряженности, отметил президент Казахстана

НУР-СУЛТАН, 19 августа. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что основные риски в связи со сложившейся ситуацией в Афганистане несут государства Центральной Азии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам встречи в Нур-Султане Токаева со специальным представителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.

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"В ходе обсуждения международной повестки дня основное внимание было уделено ситуации в Афганистане. Касым-Жомарт Токаев выразил обеспокоенность в связи с угрозами, вызванными резким изменением военно-политической обстановки в этой стране. По его словам, основную тяжесть возникающих рисков сегодня несут государства Центральной Азии, находящиеся в непосредственной близости от очагов напряженности", - говорится в сообщении.

Участники встречи высказались за скорейшее восстановление стабильности и общественного порядка на всей территории Афганистана, соблюдение основополагающих прав и свобод человека, обеспечение беспрепятственной эвакуации из международного аэропорта Кабула. "Президент Казахстана и спецпредставитель ЕС подтвердили готовность поддерживать контакты по данной проблематике с учетом ее важности для отношений между странами Центральной Азии и Европейским союзом", - уточнили в пресс-службе.

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АфганистанКазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыСмена власти в Афганистане
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